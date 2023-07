Navarra: "Resta qualche contrasto da superare"

Nell’annunciata presentazione odierna dell’ex sindaco Simone Millozzi come neo presidente del Pontedera, spicca l’assenza del socio Rosettano Navarra, ossia colui che un anno fa venne indicato come l’uomo del rilancio.

Navarra, come mai non sarà presente?

"Perché non mi trovo in zona, e poiché non sto proprio dietro l’angolo (abita a Ferentino, ndr). Di questo evento sono stato comunque avvertito, anche se mi sembra strano presentare alla città chi è stato sindaco e quindi è conosciutissimo. Evidentemente servirà per esporre il programma. La mia non è polemica, solo una considerazione".

Lei ha ridotto la sua percentuale di quote dal 41 al 31%. E’ un segnale di disinteresse?

"La mia riduzione è solo formale, non sostanziale, perché ho passato il 10% ad un amico (CTL Ecology, ndr) con il quale collaboro e a cui piace il calcio. Quindi è una riduzione che non va vista come un passo indietro".

Qualche voce tuttavia la vuole adesso più distaccato dal Pontedera.

"Io sono molto umorale e un po’ di raffreddamento sinceramente c’è. Nella seconda parte della stagione qualche piccolo contrasto, qualcosa che non mi è stata detta l’ho constatata. Anche se sono cose che intendiamo risolvere all’interno. Un po’ di malumore però c’è stato, è evidente".

Il primo socio ora è Ecofor.

"Con Millozzi ed Ecofor inizia un nuovo corso. Hanno intenzione di dedicare del tempo al Pontedera, per cui tra qualche giorno vedremo con budget e programma se ci sono le condizioni per continuare a divertirci. Io l’anno scorso ho gestito la parte tecnica, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Vediamo…".

Ci sarà un ruolo in società anche per Piero Ducci?

"Per me sarebbe la figura giusta per fare il braccio destro del presidente. Spero che trovino la quadra".

Che lei lasci il Pontedera è quindi da escludere?

"Uscire non esco, perché l’altro giorno abbiamo anticipato il 50% del versamento delle quote. Però ci sono cose di cui dobbiamo discutere e vediamo nei prossimi 15 giorni come andrà. Ripeto: niente di compromesso o di irreparabile. Sicuramente qualche contrasto c’è stato e c’è ancora, ma ci sono le condizioni per venirne fuori. Millozzi mi sembra uno che parla con cognizione di causa, quindi c’è da vedere solo che queste cose non abbiano controindicazioni per la squadra, ma penso di no. Aspettiamo ancora un po’ per capire come è il caso di affrontare quest’annata".

Stefano Lemmi