Monteverdi gara da ripetere per errore arbitrale

Sarà ripetuta la partita Campiglia-Monteverdi di domenica scorsa. La gara del campionato di terza categoria era terminata 2-1 per il Monteverdi, un risultato pesante anche in chiave play off. Ma il comunicato del comitato regionale toscano della Lega Nazionale dilettanti informa che ’visto il rapporto arbitrale dal quale risulta che al 38’ del primo tempo veniva espulso il calciatore numero 2 della A.S.D. Campiglia 1914 Schiano Daniele per doppia ammonizione. Tenuto conto che, per stessa ammissione del direttore di gara, la seconda ammonizione veniva comminata erroneamente in quanto il medesimo arbitro riteneva che il calciatore autorizzato a rientrare sul terreno di gioco dal campo di destinazione, dove si trovava momentaneamente, non poteva partecipare attivamente all’azione in svolgimento ritenuto che a causa dell’errore tecnico del direttore di gara, la partita non ha avuto un andamento regolare". Quindi, dato che l’espulsione di Schiano è stata decisa per errore arbitrale, la partita sarà ripetuta.