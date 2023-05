Mobilieri, un pari per rimediare nei playout Alla Sangiovannese il punto della salvezza

SANGIOVANNESE (4-3-1-2) - Cipriani, Baldesi, Migliorini, Nannini, Milani, Rosseti, Atzeni (12’ st Caprio), Sacchini, Vanni (28’ st Boix), Bellini (29’ st Lorenzoni), Zhar. A disp: Palazzini, Lorenzoni, Cesaretti, Borgogni, Miccoli, Poli, Boix, Dodaro. All. Firicano.

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2) - Pagnini, Rossi (11’ st Zaccagnini) Lici (11’ st Patronelli), Fratini, Bardini (22’ st Bertolini), De Vito, Marcucci (22’ st Accorsino), Carli, Nieri, Remorini, Regoli. A disp: Sbrana, Macchi, Turini, Martucci, Vannozzi. All. Bozzi.

Arbitro: Giuseppe Chieppa di Biella (Francesco Lanfredi Sofia e Nicolò Selleri di Bologna).

Marcatori: 18’ pt De Vito (P), 30’ pt Bellini (S), 2’ st Milani (S), 40’ st Bertolini (P).

Note: spettatori 700 circa. Ammoniti: Rossi, Bellini, Baldesi, Cipriani. Espulso al 26’ del st Baldesi per somma di ammonizioni.

SAN GIOVANNI - La Mobilieri Ponsacco pareggia 2-2 a San Giovanni Valdarno nell’ultimo turno della stagione regolare e se la dovrà vedere, nei play out, col Trestina per cercare la permanenza in categoria. Giocherà tra le mura amiche domenica prossima, ha due risultati su tre a disposizione per evitare la retrocessione in Eccellenza. Le due formazioni si affrontano al cospetto di una giornata molto calda e di una cornice di pubblico importante. Firicano può vantare la rosa al gran completo, non può dire altrettanto il collega Bozzi che proprio in settimana, a causa di un infortunio, ha perso il suo bomber principe Mencagli. I minuti iniziali sono pieni di emozioni, il Ponsacco fallisce due opportunità da goal contro una della Sangiovannese ma al minuto numero 18 ecco il vantaggio dei rosso blu. Schema da calcio d’angolo, Remorini pennella in area per De Vito che al volo di piatto destro porta in vantaggio i suoi. Alla mezz’ora il pareggio Della Sangiovannese: punizione pennellata di Bellini ed è 1-1. Nella ripresa, dopo due minuti Milani, su cross di Vanni dalla sinistra, di piatto mette dentro il goal del vantaggio ma la pressione ospite, forte anche della superiorità numerica per il doppio giallo comminato a Badesi al 26’, porta alla rete del neo entrato Bertolini a una manciata di minuti dal termine con un tiro dal limite. Non succederà successivamente nient’altro, Sangiovannese è salva mentre al Ponsacco serviranno gli spareggi per restare in Serie D.

Massimo Bagiardi