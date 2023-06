Mobilieri Ponsacco: il vertice

Si attende da parte della tifoseria rossoblu un incontro con lo staff dirigenziale dei Mobìlieri Ponsacco già in cantiere per la prossima settimana presso la sala giunta del Comune, restano da definire solo giorno ed orario per conciliare la disponibilità dei dirigenti con gli amministratori comunali. Il meeting oltre ad indicare le posizioni precise nelle cariche dirigenziali e l’occasione per presentare da parte della società il nuovo direttore sportivo Umberto Aringhieri (nella foto) e il nuovo trainer Carlo Caramelli. Due tecnici che, oltre ad essere entrambi molto conosciuti e apprezzati nei loro ruoli, sono da tempo vox populi e la riunione quindi darà ufficialità del loro insediamento. Di Aringhieri si ricorda la recente direzione del settore giovanile del Pisa, per Caramelli ultimo impegno ad Imperia serie D. La coppia ha già lavorato insieme dal 200103 a Fucecchio nel campionato interregionale. Si profila per la squadra un rinnovamento dovuto anche ai prossimi obblighi delle quote che vuole nell’undici in campo, un 2003 due 2004 ed un 2005. e questi vincoli è probabile che le squadre abbassino l’età media. Intanto la ricostruzione della rosa è iniziata dalla conferma del centrale difensivo Marco De Vito ’91. mentre dovrebbe essere la volta anche dell’attaccante Michelangelo Nieri ’91 unico giocatore sempre presente nella stagione passata firmando 12 gol e del centrocampista Lorenzo Bardini ’02 con 30 presenze. Sotto osservazione da inserire nella rosa i difensori Mattia Turini 2005 6 presenza, convocato e distintosi nella rappresentativa Juniores toscana e Macchi Leonardo 2003 16 presenze. All’orizzonte spuntano altri nomi come il portiere Giulio Falsettini 2003 ex primavera del Pisa.

Luciano Lombardi