Mobilieri, missione salvezza "Inutile fare i calcoli C’è una gara da vincere"

E’ mancata la vittoria ai rossoblù contro il Flaminia, ma non le occasioni e la determinazione di non arrendersi. Certo il Ponsacco ha dovuto fare i conti col pathos di dover vincere assolutamente per rimediare una situazione determinata per aver mollato nelle due gare al Comunale con Trestina ed Orvietana. Il risultato di parità scaturito contro i laziali è il nono nel girone di ritorno Per i Mobilieri sarà un finale di campionato all’insegna del brivido. L’unica certezza sono i trentasette punti della classifica odierna che affrancano matematicamente i rossoblù dalla retrocessione vista la posizione fanalino di coda di Città di Castello e Montespaccato con 32 punti. Comunque la sorte dei Mobilieri è legata alla trasferta di domenica 14 a Sangiovanni Valdarno, e sopratutto a quale risultato riusciranno i ragazzi di Bozzi a conquistare contro i Fiorentini che vantano tre punti più del Mobilieri. Non è esclusa la possibilità che i rossoblù riescano a salvarsi con una vittoria e la concomitanza di altri risultati favorevoli, ma l’indice delle probabilità punta verso i playout con una partita di spareggio da giocarsi il 14 maggio fra le mura amiche o in trasferta dipenderà dalla posizione raggiunta in classifica. I rossoblù dovranno fare i conti con l’esito di: Montespaccato 32 - Orvietana 41, Trestina 36 - Ostia Mare 40, Terranova 35 - Seravezza 44, Ghiviborgo 43 - Grosseto 38. "Giochiamo l’ultima partita – afferma il ds Bicchierai – contro una squadra (Sangiovannese) che negli ultimi sei incontri a fatto 4 punti come noi. Abbiamo perso punti con squadre del nostro livello ed abbiamo tenuto in scacco le prime sei squadre della classifica cedendo di misura e sfortuna solo alla capolista Arezzo. E’ inutile fare calcoli ci attende una partita aperta dove si sarà da correre e da lottare, ma noi possiamo vincerla".

Luciano Lombardi