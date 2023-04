Mobilieri: "Inizia per noi un mini campionato"

Resistono in classifica sul filo di un punto di vantaggio sulle avversarie i Mobilieri Ponsacco anche dopo la 31° giornata che i rossoblù hanno pagato a caro prezzo contro gli umbri di Orvieto diventati non più enigmatici competitor del girone di andata, ma fieri rivali per la corsa alla salvezza. Non si può nascondere che, dopo il pareggio largo ottenuto ad Altopascio ( 2 a 2 dopo essere stati in doppio vantaggio), e dalle due partite fra le mura amiche, prima contro lo Sporting Club Trestina e dopo contro l’Orvietana, intervallate dalla partita a Poggibonsi i rossoblù salvassero la faccia soltanto contro i Leoni della provincia di Siena retrocedendo sul piano della concentrazione nelle altre gare. I riflessi dell’ultima sconfitta denotato uno scompenso fra il primo tempo e la ripresa. Certamente più di marca rossoblù che biancorossa la prima frazione con tre occasionissime fallite nonostante lo svantaggio subito per disattenzione, mentre completamente anonima e senza energia la ripresa, tanto da rimanere impressa nei commenti per il post gara fra i tifosi rossoblù nei giorni successivi. Il calo dei Mobilieri ha colpito anche il ds Bicchierai che rimugina per gli errori commessi in attacco ed i difesa ma e fiducioso nel riscatto dei ragazzi che altre volte hanno dimostrato di avere risorse imprevedibili tipiche dalla giovane età. "Inizia per noi un mini campionato – ha suggerito il ds Bicchierai – le partite di fine stagione sono fra le più difficili perché oltre alla tecnica e la condizione atletica molto dipende dalla testa dei giocatori, ed anche dai programmi delle squadre che incontri sopratutto in un contesto come il nostro con otto squadre che si contendono la salvezza, o i play off che possono darti la permanenza in categoria. Per tutto il campionato abbiamo sempre occupato una posizione fuori dalla zona calda e il nostro fortino di 35 punti ha retto nonostante aver fatto solo due punti nelle ultime quattro partite. Vogliamo salvarci". Prossimi impegni del Ponsacco sono domenica prossima a Gavorrano, quellla successiva in casa col Faminia, e conclusione il 7 Maggio a Sangiovanni.

Luciano Lombardi