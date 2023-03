Mobilieri, inizia la fase decisiva Primo round con il Piancastagnaio

L’ultima vittoria dei Mobilieri a Ostia Mare, maturata sull’onda della prodezza del centrocampista Fratini ha ridato ai ragazzi di Francesco Bozzi entusiasmo e credito che sembrava affievolito nelle partite precedenti nonostante le lodevoli prestazioni tecnico agonistiche. Il campionato entra nella fase decisiva per i rossoblù, e delle otto gare previste per concludere la stagione, quattro saranno in casa, ed in alternativa quattro in trasferta.

Il primo round è di scena con l’anticipo odierno al Comunale alle ore 15 contro la squadra senese di Piancastagnaio, allenata da Bonuccelli, ex giocatore rossoblu in C2 stagione 199091 con mister Melani, ed in serie D nel 201011 con il trainer Marmugi. La formazione bianconera sta lottando per un posto in prima fila come unica vera antagonista dell’Arezzo che la precede di 5 lunghezze.

Ha l’attacco più prolifico del campionato con 47 reti con la coppia Rinaldini-Kouko autori di 20 centri ma superata nella classifica dei marcatori in coppia dai Ponsacchini Nieri-Mencagli con 21 reti. Oltre a questo confronto a distanza fra i bomber, per i Mobilieri l’esigenza di far punti è fondamentale ed il fiorentino Michelangelo Nieri, classe 2001 universitàrio al secondo anno della facoltà di scienze motorie palesa le impressioni sul match: "E’ un campionato fra i più difficili della serie D e la presenza di città come Arezzo, Livorno, Grosseto lo dimostra ed il livello tecnico di ogni partita è alto. Contro la Pianese sarà gara impegnativa e per noi è un crocevia ed una nostra vittoria conforterebbe la classifica".

"Per quanto mi riguarda – conclude Nieri – la continuità che mi da il mister e l’incoraggiamento dei miei compagni rinforza il mio rendimento con il sogno di avanzare nel mondo del calcio dove ho come riferimento Ciro Immobile".

Infine, buone notizie per la tribuna che dovrà essere sostituita. I lavori di rimozione inizieranno il 6 aprile, e la nuova installazione è prevista per l’inizio del prossimo campionato. Una notizia attesa da tempo e che finalmente inizia a vederela luce.

Luciano Lombardi