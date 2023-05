Mobilieri: "Daremo tutto per salvarci subito"

L’imprevedibilità del calcio offre tante volte spaccati fuori dalle regole in qualsiasi categoria, e nel campionato di serie D girone E l’indice è puntato contro la squadra della Sangiovannese che i Mobilieri incontreranno domani. I fiorentini costruiti per puntare ad un campionato di avanguardia si ritrovano alla partita finale a giocarsi la salvezza con i rossoblù. I Mobilieri Ponsacco hanno in comune con gli avversari l’obiettivo salvezza, un torneo vissuto in apprensione, e la preoccupazione di giocarsi l’ultima chance anche per evitare di affrontare i play out, ed eventualmente in una posizione di vantaggio nel confronti dell’avversario che sarà designato dalla classifica.

La Sangiovannese ha annunciato anche che se la sfida con i rossoblù andasse male, faranno ricorso contro lo sentenza che ha assegnato al Grosseto nel match contro di loro finito 1 a 1 i tre punti a tavolino per la questione dell’altezza delle porte. Farà sicuramente caldo allo stadio Viriglio Fedini, non solo per la posta in palio anche per la chiamata a raccolta dei tifosi di casa che avranno per l’occasione ingresso gratuito. Per i rossoblù di Francesco Bozzi, non mancheranno gli stimoli, non solo per arginare un contesto di gara che si prevede combattuto, ma che la squadra rossoblù è in grado di affrontare e sorprendere, soprattutto quando gioca in trasferta, producendo prestazioni di rilievo come ha fatto ultimamente a Poggibonsi ed a Gavorrano. "Arriviamo a questa importante sfida – ha detto il presidente Sisti – con la volontà assolutamente di far bene e poterci salvare subito. Se ci saranno play out vedremo quale sarà l’accoppiamento".

Terminato il campionato degli Juniores Nazionali il presidente Sisti manda precisi segnali di continuità della società ed annuncia rinnovamento tecnico del settore, con investimento sui giovani e con un lotto di giocatori per lottare per la vittoria del campionato e per fornire scelte mirate anche per la prima squadra a prescindere dalla categoria che giocherà.

Luciano Lombardi