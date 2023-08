Mobilieri, che vittoria!

SAN DONATO TAVARNELLE

1

MOBILIERI PONSACCO

2

San Donato Tavarnelle: (4 3 3) Manzari, Sichi, Giubbolini, Videtta, Buratto (36’st Seghi) Frosali, Barazzetta (24’st Panicucci), Calamai (21’st MarIanelli), Lucatti, Gjana (1’st Diana), Belli A disp. Campinotti, Nobile, Forconi, Travaglini, Marianelli, Papalini, All. Collacchioni

Mobilieri Ponsacco: (3 4 3) Falsettini, Fasciana, Nannetti, Remedi, Grea, De Vito, Regoli, Bardini, Panattonj (36’st Buffa), Matteoli, Nieri (25’st Innocenti Luca). A Disp. Fontanelli, Macchi, Hanxhari, Milli, Innocenti Matteo, Barilla, Arrighini All. Caramelli

Arbitro: Barbetti di Arezzo (Vagnetti-Proietti)

Marcatori: 2’pt Calamai, 35’pt e 2’st Panattoni

Note: Amm. Giubbolini, Videtta, Bardini

TAVARNELLE- Sono tornate ad incontrarsi ieri alle ore 18 allo stadio Pianigiani le formazioni del San Donato Tavarnelle e quella dei Mobilieri Ponsacco dopo il campionato 201920 fermato alla 26° giornata per il lock.down. In casa prevalsero i gialloblu guidati da Rigucci per 3 a 1 al Comunale il Ponsacco vinsero i rossoblu con l’identico punteggio allenati da Marmugi. Particolarmente sentito questo preliminare di Coppa Italia per i padroni di casa per superare la delusione della retrocessione per il Ponsacco per dar inizio ad un nuovo corso tecnico e societario. Caratteristica in comune in entrambi i team e il rinnovamento dell’organico che registra l’arrivo di nuovi atleti in doppia manita. Assenti fra i gialloblu Neri, e fra i rossoblu Fratini. Partita subito in salita per il Ponsacco trafitto da un controbalzo di Calamai al 2’ dopo una respinta di Falsettini su calcio di punizione di Burato. Il Ponsacco ritrova coordinazione e spinta ed possesso palla, ed uno sgusciante Matteoli sfiora il pareggio al 27’, ed una sua percussione al 35’ favorisce Panattoni che incrocia alla perfezione ed è1 a 1. Era finita in crescendo la prima frazione dei rossoblu e la ripresa conferma la lucidità della squadra, Panattoni al 2’ raddoppia per i Mobilieri dopo fraseggio Remedi-Nieri.. Il successo dei Mobilieri è indiscutibile perche cercato e voluto con la scioltezza di una squadra consapevole delle sue forze.

Luciano Lombardi