Mobilieri, allarme play out "Ostia mare è un’occasione"

Hanno giocato la 25° partita di campionato i Mobilieri e la squadra ha dovuto abbassare bandiera per la seconda volta fra le mura di casa dopo otto giornate nel girone di ritorno. La sconfitta contro la capolista Arezzo, è un risultato che non infirma la prestazione dei ragazzi di Bozzi degni antagonisti degli amaranto, purtroppo stoppa la classifica, che ha una ulteriore limatura per i risultati delle altre squadre ed il Ponsacco è risucchiato con 29 punti nella zona play out con il Grosseto. Come è noto lo stadio Comunale è stato investito da una temperatura polare ed da una pioggia senza tregua che ha costretto i contendenti ad acrobazie che hanno esaltato una battaglia atletica rara da vedere, di grande temperamento, minimizzata nei falli, nonostante il terreno di gioco. Non sono sfuggite per i Mobilieri le occasioni di Lici smarcato da un filtrante di Remorini con conclusione a lato. Il centrocampista ha bissato l’assist azionando un diagonale per Mencagli che ha tentato il lob passante troppo debole per creare problemi a Trombini. La recita finale è stata degli ospiti che hanno chiuso in gol con Cantisani una triangolazione. La giornataccia ha impedito di dare il giusto rilievo al fair play della società rossoblù che nel segno di una sportiva accoglienza ha offerto all’ingresso delle squadre in campo una mazzo di fiori alla squadra ospite consegnato dal capitano Aleksander Lici al capitano dell’Arezzo Andrea Settembrini. Con alle porte la prossima trasferta dei Mobilieri il punto del ds Bicchierai: "Le partite da ora in poi diventano tutte finali. E chiaro che siamo in lotta per la salvezza, ma se giochiamo come a Montespaccato e con l’Arezzo dove abbiamo giocato alla pari i risultati verranno. La prossima trasferta a Ostia mare e alla nostra portata, ci precedono in classifica di un solo punto, e quindi possiamo vincere e recuperare posizioni in classifica".

Luciano Lombardi