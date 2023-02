Mister Canzi non fa sconti: "Primo tempo no"

Come sempre l’analisi post-partita di Massimiliano Canzi è schietta. "Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta – comincia l’allenatore del Pontedera - gliel’ho fato notare nell’intervallo e in maniera piuttosto forte. Abbiamo fatto un primo tempo in cui se fossimo andati sotto non ci sarebbe stato nulla da dire, visto che la Recanatese ha colpito due traverse. Poi in realtà non abbiamo rischiato niente altro di incredibile, ma non abbiamo disputato un buon primo tempo. E dispiace perché nella ripresa siamo rientrati bene e abbiamo preso un gol nel nostro momento migliore, pochi minuti dopo l’occasione avuta con Ianesi. Le abbiamo provate di tutte, anche a cambiare sistema di gioco, e abbiamo avuto anche occasioni per segnare ma non siamo stati abbastanza bravi a sfruttarla". Il tecnico non vuol sentir parare di stanchezza (mercoledì aveva giocato a Pesaro) o assenze: "Sarebbe troppo semplice attaccarsi a queste cose. Ho sempre detto che ho una rosa molto equilibrata e ben costruita e sinceramente ho messo in campo una formazione che consideravo competitiva quindi non posso lamentarmi. Avevo molta meno scelta nei cambi, quello è vero, anche perché all’ultimo momento si è ammalato anche Izzillo, che doveva giocare… Ma i due cambi fatti nell’intervallo (Peli e Ianesi, ndr) sono entrati molto bene. Avremmo dovuto fare di più nel primo tempo per sfruttare meglio la partita e le occasioni, questo sì". Canzi invita i suoi a mantenere l’equilibrio: "Stiamo raccogliendo meno di quello che stiamo seminando. Ma siccome anche quando le cose andavano meglio ho sempre detto che il campionato è fatto di momenti, ora che vanno meno bene bisogna tenere botta. il girone di ritorno è sempre molto complicato e difficile. Al di là delle due gare con Ancona e Cesena, tutte le partite le abbiamo perse con un gol di scarto, quindi occorre essere bravi a tenere l’equilibrio, senza farci prendere dallo sconforto perché le prestazioni ci sono. E sono convinto che faremo più di così".

Stefano Lemmi