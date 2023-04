Mercoledì da playoff "Gli altri sotto pressione"

Un mercoledì da playoff per i Lupi, impegnati stasera nell’inviolato PalaMaiata di Vibo Valentia contro la Tonno Callipo. Fischio d’inizio alle 19,30. Si gioca la prima semifinale, quella di andata, fra i santacrocesi della Kemas Lamipel e la squadra del cavalier Pippo Callipo, da lustri alla guida della compagine vibonese. La partita di ritorno è stabilita per domenica prossima al PalaParenti alle 18. L’eventuale bella per mercoledì 3 maggio, ancora in Calabria. Nel corso della stagione le due contendenti hanno ottenuto un successo a testa. All’andata sono stati i calabresi ad imporsi per 3-1 e, al ritorno, i conciari hanno risposto per le rime, imponendosi per 3-0. Alla guida della Tonno Callipo c’è l’ex coach biancorosso Cezar Douglas, un allenatore che a Santa Croce ha fatto bene e che, risultati alla mano, sta facendo altrettanto alla Tonno Callipo, vincendo. Infatti, nel corso della stagione i giallorossi si sono imposti con autorevolezza in Coppa Italia (3-0 su Castellana Grotte) ed in Supercoppa: 3-0 al Cantù. La squadra è stata costruita per tornare subito in Superlega. Sul mercato la dirigenza non ha badato a spese, costruendo una formazione ben superiore (finora) a tutte le altre, per non avere intoppi di percorso. Vibo Valentia ha indicato la strada da seguire a quei club che, cullando sogni di promozione, vorranno vincere.

Da Santa Croce, con Cezar Douglas è arrivato l’attaccante Fedrizzi. Questi, probabilmente, non ha avuto lo spazio che auspicava, da titolare, finendo in panchina. Voci di mercato lo vedrebbero destinato, per l’anno prossimo, a Brescia. La Tonno Callipo si schiererà con: Orduna-Buchegger, Candellaro-Tondo, Mijailovic-Terpin e Cavaccini libero. I Lupi replicheranno con il loro miglior assetto, presentandosi all’appuntamento con un bel biglietto da visita: il doppio 3-0 rifilato nei quarti ai "Passerotti" friulani del Prata di Pordenone. L’ex vice di Mastrangelo, l’allenatore pisano Michele Bulleri, è seguito con attenzione dal club per il prossimo futuro. Questi dice: "Non partiremo con lo spirito da vittime sacrificali, o con l’idea di andare in vacanza al mare. La pressione sarà più per loro, ma la dovremo sentire anche noi. Dovremo crederci. Con Prata siamo riusciti a trasformare la pressione in intensità di gioco, senza quella non credo che ci sentiremo più leggeri, ma più scarichi".

Marco Lepri