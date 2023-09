Medaglia d’argento agli Europei U23 Festa a Calcinaia per Veronica De Martino Veronica De Martino, atleta della Canottieri Cavallini Calcinaia, ha portato l'imbarcazione italiana al secondo posto nei Campionati Europei di Canottaggio Under 23 a Krefeld, in Germania. Un importante traguardo celebrato con una piccola festa nella sede storica della Canottieri Cavallini sulla sponda del fiume Arno.