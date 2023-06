Maurizio Bachi lascia la Cuoiopelli per una "crescita professionale", ringrazia tutto lo staff

Dopo cinque anni di successi, soddisfazioni e crescita professionale, il preparatore atletico Maurizio Bachi lascia la Cuoiopelli. Andrà a ricoprire identico ruolo al San Donato Tavarnelle, compagine di serie D. "Sono stati cinque anni belli e importanti – dice Bachi – Lascio la Cuoio a malincuore. Sono di Santa Croce e sono attaccato ai colori biancorossi, ma per me questa è una crescita professionale importante. Questo è il mio lavoro e l’occasione di salire di categoria non potevo non coglierla. Ringrazio il presidente Claudio Pagni, il vicepresidente Pierpaolo Puccioni, tutto il consiglio della Cuoio per l’opportunità che mi hanno dato in questi cinque anni". "Ringrazio anche i tecnici Andrea Cipolli e Davide Marselli, con i quali ho lavorato a stretto contatto e tutto lo staff della Cuoio – conclude Maurizio Bachi – Ringrazio soprattutto Roberto Falivena che guiderà la Cuoiopelli nella prossima stagione. Gli auguro tutto il bene possibile e sono sicuro che ci ritroveremo. Infine, grazie a Matteo Caciagli e Lorenzo Collacchioni, direttore sportivo e allenatore, che mi hanno voluto al San Donato Tavarnelle".