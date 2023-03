Match casalinghi per non retrocedere per Ponsacco, Etruria e San Miniato

Il campionato di Promozione si avvia verso la sua conclusione e domenica celebra la venticinquesima giornata, penultima del torneo. Sancita la promozione in Eccellenza dello Sporting Cecina la lotta si fa molto avvincente in coda alla classifica per il mantenimento della categoria. Invece nei quartieri alti la Geotermica ha fatto il vuoto e potrebbe vanificare la rincorsa delle altre squadre per accedere ai play off. Iniziamo dalla coda della classifica dove le "nostre pisane" si giocano la salvezza. In particolare il Ponsacco 1920, affamato di punti, ospita il velleitario Castigliocello che ambisce a inserirsi nel gruppo play off. Sarà una finale per la squadra rossoblù ponsacchina in cui vincere sarà imperativo. Di contro sul campo di Collesalvetti l’Atletico Etruria ospiterà il l’Atletico Piombino in un’altra partita decisiva. Anche la compagine tirrenica è pericolosamente nel gruppo dei play out per cui lo scontro è decisivo per entrambe le squadre. Non di minore importanza è la partita che si giocherà a San Miniato tra i locali e la Geotermica. Al San Miniato occorre vincere ma conosciamo tutti la forza della squadra di Larderello che, con una vittoria, potrebbe incrementare la forbice e annullare la fase finale dei play off. Se in coda la situazione è molto ingarbugliata non lo è meno in vetta alla classifica in cui per i Colli Marittimi sono obbligati a vincere contro il Saline.

"Sarà una partita ad alto contenuto agonistico – dice il ds dei Colli Lorenzini – sia per la presenza in campo di tanti ex eche per la nostra voglia di partecipare ai play off. Che sarebbe un obiettivo storico per la nostra società" . Infine trasferta impegnativa dell’Urbino Taccola sul campo dello Sporting Cecina con l’obiettivo di portare via una vittoria che faccia rimanere la squadra termale in corsa per la fase finale del torneo. Impresa difficile ma non impossibile per la squadra di Uliveto visto che i tirrenici, vinto il campionato, sembrano essersi leggermente rilassati. Inizio partite ore 15 e 30.

Pietro Mattonai