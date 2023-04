Marcandalli grande carattere Mutton si sacrifica

SIANO 6. Praticamente inoperoso, si fa notare per qualche uscita di pugno.

MARCANDALLI 6,5. Altra prestazione di grande carattere. Concede veramente le briciole agli avversari.

ESPECHE 6,5. Guida la difesa con ordine, senza particolari affanni. MARTINELLI 6,5. Contiene bene a sinistra del reparto arretrato, ricorrendo anche alla sua esperienza.

PELI 6. Qualche sbavatura di troppo non gli consente di essere incisivo come in altre circostanze.

SHIBA sv. Disputa i minuti conclusivi. IZZILLO 6,5. Va vicino al gol in un paio di occasioni.

GUIDI 6,5. Gioca gli ultimi 10 minuti, ma gli bastano per segnare la prima rete nei professionisti.

LADINETTI 7. Il lancio del primo gol è una perla. Ma è efficace per l’intero match. Peccato per il giallo: salterà la trasferta di Fermo.

PERRETTA 6,5 Prova di grande solidità. Come sempre del resto. GONCALVES sv. In campo solo negli spiccioli finali.

BENEDETTI 7. Il gol è un vero capolavoro come esecuzione.

IANESI 6,5. Speedy-Ianesi pecca solo nella mira. Quando ha la palla al piede fa girare la testa ai difensori ospiti. CIOFFI 6. Si crea una palla-gol, peccato che la sbagli di qualche millimetro.

MUTTON 6. Gara di sacrificio, utile per la squadra.

SOSA 6. Disputa solo i 20 minuti conclusivi, ma riesce a piazzare l’assist per il 2-0

All. CANZI 7. Record di punti, di vittorie e settimo posto blindato. Che dire di più? Solo applausi.

s.l.