Marcandalli e Peli tra i migliori Perretta il più duttile

SIANO 6,5. Sempre sicuro nelle uscite, non deve fare gli straordinari.

MARCANDALLI 7. Contiene lo sgusciante Ruocco, alla fine uno dei più freschi atleticamente.

ESPECHE 6,5. Ottima conduzione della difesa. Ha rischiato l’espulsione: lo spintone a Masala l’ha dato lui e non Ladinetti.

BONFANTI 6. Bene nel primo tempo, nel secondo soffre Omoregbe. Esce per crampi.

SOMMA 6. Gioca il quarto d’ora finale come quarto a sinistra di difesa

PELI 6,5. Suo il cross per il gol di Catanese. Tra i migliori, è sacrificato solo per motivi tattici.

SHIBA 6,5. Disputa tutta la ripresa come esterno basso a destra. Non concede niente di importante. LADINETTI 6. Ingaggia, è vero, il rude corpo a corpo con Masala, paga il fallo che non ha commesso.

CATANESE 6,5. Firma un gol pesantissimo e si dà da fare in ogni zona del terreno di gioco.

GUIDI sv. In campo solo nei minuti finali.

PERRETTA 6,5. Ormai la sua posizione è sulla corsia di sinistra. Ma col 4-3-2 del secondo tempo passa a destra del centrocampo.

BENEDETTI 6,5. A intermittenza, ma è efficace (suo il lancio nell’azione del gol). Anche quando, in dieci, deve fare il play.

MUTTON 6. Prestazione di grande sacrificio.

IANESI 6. Entra per vivacizzare l’attacco. E lo fa. CIOFFI 6,5. Nel primo tempo ha una buona opportunità per segnare, nel secondo cerca di tenere alta la squadra.

SOSA 6. Anche per lui ingresso nella ripresa, con il compito di creare apprensione ai difensori di casa. All. CANZI 6,5. Questa vittoria era tanto attesa pure da lui e la sua squadra la ottiene con una prestazione confortante. Legge bene la partita anche quando i suoi restano in dieci. s.l.