Manita del Fratres Perignano asfalta il Certaldo e resta in vetta

CERTALDO

1

FRATRES PERIGNANO

5

CERTALDO: Calu, Piochi, Vecchiarelli, Orsucci, De Pellegrin, Razzanelli, Zanaj, Bernardini (46’ Martini), Taraj (56’ Baccini), Nuti (75’ Corsi), Bandini G. (78’ Marcon). All. Ramerini.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli (68’ Pecci), Falleni, Aliotta, Genovali, Chiodi, Cornacchia (70’ Fiumalbi), Niccolai, Kthella (60’ Di Paola), Doveri, Sciapi (77’ Ganetti).. All. Niccolai.

Arbitro: Andrea Santeramo di Monza.

Reti: 42’ Sciapi, 47’ Taraj (autorete), 65’ Sciapi, 72’ Di Paola, 76’ Fiumalbi, 83’ Baccini.