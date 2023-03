Lupi, voglia di PalaParenti

La partita odierna tra i "Lupi" e Bergamo avrà inizio alle ore 16. Così indica il calendario della nona di ritorno. Una partita di alto livello tra due protagoniste di alta classifica. I biancorossi di Santa Croce sono carichi: hanno chiuso febbraio in una ottimale posizione di classifica, agganciando la seconda della classe, Castellana Grotte, a quota 39 e, quando mancano cinque turni alla fine della stagione regolare, vogliono dare l’assalto al secondo posto dietro la capolista Vibo Valentia. Bergamo invece è sesto ma vuole rientrare. Il club orobico, nei giorni scorsi, ha sollevato dall’incarico il tecnico Graziosi ed al suo posto è stato promosso il vice Morato. Questi, nel corso della sua prima intervista, ha così dichiarato: "Quella di Santa Croce sarà la prima di due trasferte consecutive. Sappiamo quanto sia pericolosa la Kemas Lamipel e conosciamo il nostro ruolino di marcia fuori casa. Bisogna prenderci le responsabilità. Ma soprattutto essere bravi a non disunirci qualora andassimo sotto nel punteggio. Sarà indispensabile restare aggrappati, nonché sempre concentrati al massimo in ogni set, ritrovando il bandolo della matassa, specialmente sul fronte della fiducia sia in sé stessi, che nei compagni di squadra".

Intanto i tifosi più attivi della Curva Parenti chiamano a raccolta i sostenitori. In un comunicato si legge: "Cari amici, tifosi e appassionati della pallavolo biancorossa. Volevamo ricordarvi che avremo da divertirci. Oggi alle 16 al PalaParenti per la Serie A2: Lupi-Bergamo, gara da vincere per continuare a lottare. Il secondo posto ci darebbe la possibilità di giocare la Supercoppa. Popolo biancorosso, non mancare, abbiamo bisogno di tutti".

