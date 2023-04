Lupi, in gara 1 partenza sprint Prata flop

KEMAS LAMIPEL

3

PRATA

0

KEMAS LAMIPEL: Coscione 2, Motzo 23, Vigil 11, Truocchio 5, Colli 9, Hanzic 10, Morgese (L), Arguelles, Compagnoni, Loreti, Maiocchi n.e, Favaro n.e, Gabbriellini (L) n.e, Giovannetti n.e. All: Bulleri.

PRATA: Mattia Boninfante 2, Hirsch 1, Scopelliti 4, Katalan 6, Petras 10, Porro 11, De Angelis (L), Gutierrez 8, Baldazzi, Bruno n.e, Gambella n.e, De Giovanni n.e, De Paola n.e, Ferraccin (L) n.e. All: Dante Boninfante.

Arbitri: Rolla e Bassan. Successione set: 25-23; 25-23; 28-26. Batt. sbagliate Lupi: 18; Aces: 5; Muri: 5 Batt. sbagliate Prata: 9; Aces: 5; Muri: 5 Spettatori: 700. Note: un minuto di silenzio in memoria della pallavolista Julia Ituma.

SANTA CROCE – Perentoria partenza dei Lupi nei playoff. I biancorossi superano per 3-0 Prata di Pordenone in gara 1 in un PalaParenti ribollente di tifo. Motzo dominatore del match con 23 punti all’attivo. Mercoledì prossimo il ritorno in Friuli ed eventuale bella ancora a Santa Croce domenica prossima. Gara ben interpretata dai biancorossi, mai in difficoltà contro un avversario temibile che nel secondo set ha sostituito Hirsch con Gutierrez.