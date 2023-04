Lupi, il sogno continua. Adesso la semifinale

"Il sogno continua Grazie!". I Lupi sono stati accolti da questo striscione, nella notte, al loro ritorno dal Friuli. Il blitz a Prata di Pordenone con la relativa vittoria per 3-0 ha qualificato i biancorossi alla semifinale. Non ci sarà bisogno della bella; due gare sono bastate per eliminare la pericolosa compagine del Nord Est. I "Passerotti" (così sono definiti i gialloblù di coach Boninfante) sono stati "divorati" dai Lupi, determinati, nei playoff promozione. Domenica prossima il PalaParenti resterà chiuso. I biancorossi torneranno in campo mercoledì 26 a Vibo Valentia. Il ritorno è fissato per il 30 a Santa Croce. Intanto Prata è stata battuta per due volte per 3-0 e, gara-2 ha confermato la brillantezza della squadra da poco affidata a Michele Bulleri. Questi è subentrato a Mastrangelo ed ha già ottenuto tre vittorie. L’ultima di grande valore; i primi due set, hanno ricalcato i tre di gara-1, terminando per 25-23 e 25-22.

I friulani hanno capito di trovarsi di fronte un’avversaria più cinica, soprattutto nei momenti cruciali e sui palloni decisivi. Nel terzo parziale Petras e soci si sono arresi (25-16), riconoscendo il valore dei conciari. Colli è stato premiato come migliore in campo. Lo spagnolo Vigil ha fatto un figurone e a tratti è stato insuperabile. La Kemas Lamipel ha girato a pieno regime. Alla vigilia dei due incontri, c’era incertezza. La stagione regolare era stata chiusa a quota 45 da entrambe. Solo la differenza set aveva assegnato ai Lupi il quarto posto. I Lupi hanno sovvertito il pronostico con due prove di spessore ed ora affronteranno i vibonesi della Tonno Callipo. Si tratta della super favorita per la promozione in Superlega, già vittorioso in Coppa Italia e Supercoppa di A2 che, a detta di tutti, non dovrebbe conoscere ostacoli. Finora è stato così anche se i vibonesi hanno in parte sofferto Ravenna nei quarti. Ma questa Kemas Lamipel non fa stare tranquilli i calabresi, specialmente dopo quanto prodotto finora. Ora nei playoff sembra esserci un po’ di incertezza.

Marco Lepri