L’ultima volta fu 30 anni fa

La sfida con i rosanero all’Arena ritorna esattamente trent’anni dopo l’ultimo incrocio, disputato il 19 settembre 1993 in Serie B. La formazione guidata da Walter Nicoletti risolse la sfida con le reti siglate da Bosco e Cristallini. Sono 15 precedenti ufficiali, ben 13 sono stati giocati in serie B (e uno in Coppa Italia nel 1989). Soltanto una volta invece nerazzurri e siciliani si sono sfidati in Serie A: accadde l’8 dicembre 1968 e gli uomini di mister Lucchi strariparono con un roboante 4-1. Il bilancio complessivo evidenzia 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.