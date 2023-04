L’incognita Gubbio "Morale alto, avanti tutta"

E’ opportuno prima di tutto chiarire un concetto. Se oggi in casa il Pontedera, sesto in classifica, riesce a battere il Gubbio, lo scavalca (gli umbri hanno un punto in più) chiudendo la stagione regolare al quinto posto, il massimo ottenibile, e con la certezza di poter giocare in casa entrambe le partite dei due turni di play off del girone (la prima contro la 10esima classificata). Se invece non ci riesce, nella peggiore delle ipotesi finisce settimo (può scavalcarlo l’Ancona) ed ha la certezza di disputare solo la prima gara degli spareggi (domenica prossima) davanti ai suoi tifosi (contro la squadra 8a classificata). Ecco, se si verificasse questa seconda ipotesi (esiste ovviamente anche la chance di restare sesti), il dispiacere deve essere solo momentaneo, perché poi l’amarezza deve lasciare prontamente - e giustamente - spazio alla gioia di una settima posizione che resta un traguardo decisamente straordinario per il Pontedera in Serie C. Nei 9 campionati di terza serie precedenti, i granata infatti l’hanno raggiunta una sola volta, nel 2015-16 (ma non c’erano ancora i play off "allargati"), ed è un piazzamento che è inferiore soltanto al quarto posto del torneo 2019-20 (quello interrotto per la pandemia dopo la 27a giornata). In ogni caso, domenica prossima sarà la prima volta che il Pontedera disputa davvero un play off in casa, visto che quando, tre campionati fa, ne ebbe l’occasione, la società decise di rinunciarvi per ragioni economiche.

Detto questo, a fare chiarezza ci pensa come sempre Massimiliano Canzi. "Al di là della posizione in classifica – precisa il tecnico granata - non sai chi dovrai incontrare agli spareggi, per cui noi giocheremo per vincere, come abbiamo sempre fatto in campionato". Anche il Gubbio, che non perde da sette turni, scenderà in campo per vincere, dal momento che con i tre punti la squadra dell’ex Piero Braglia può sperare di superare o agganciare la Carrarese (due lunghezze sopra) e chiudere addirittura quarto, saltando il primo turno dei play off. "Mi aspetto una gara a viso aperto – prosegue Canzi – ma giocata comunque con attenzione perché per entrambi c’è qualcosa di importante in palio. Da parte nostra il morale è alto ma giusto, perché stiamo facendo bene, mentre loro cambiano spesso atteggiamento tattico e hanno un allenatore come Braglia che è uno dei più esperti dell’intero panorama calcistico". Ma il tecnico granata, che recupera Ladinetti e avrà tutti disponibili (26 i convocati), aggiunge una motivazione ulteriore: "Abbiamo una discreta rabbia sportiva rispetto alla gara dell’andata". Inizio alle 14,30, dirige Mirabella di Napoli Probabile formazione (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli, Ladinetti, Catanese, Perretta; Benedetti; Cioffi, Nicastro.

Stefano Lemmi