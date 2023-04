L’Fc Peccioli conquista il campionato "Non abbiamo deluso club e paese"

Non nasconde la sua soddisfazione il mister neroazzurro Eugenio Andreoli, 37 anni e pecciolese verace, per la vittoria con due giornate di anticipo del campionato di Seconda Categoria, girone E. "Siamo partiti all’inizio di questa stagione con ambizione – dice l’allenatore del FC Peccioli – anche perché già in quella passata siamo rimasti scottati e delusi avendo perso proprio nell’ultima partita il passaggio di categoria. La società e il paese ci chiedevano di vincere e noi non potevamo deludere la aspettative. In pratica siamo rimasti in testa al campionato dalla quarta giornata fino al termine, anche se mancano ancora due turni da giocare ma il vantaggio di otto punti che abbiamo ci da la matematica certezza. Devo dire che la squadra è un bel gruppo, forte in ogni reparto: ad oggi siamo sia il miglior attacco, con 69 reti realizzate, ma anche la miglior difesa con solo 17 subite. Il nostro percorso in campionato, sempre al comando, ci ha messo addosso certamente un po’ di pressione ma siamo riusciti a superarla perché tutto il gruppo ha applicato in pieno il mio principio di giocare divertendoci. Una vittoria che è stata difficile da raggiungere ma che allo stesso tempo è stata fortissimamente voluta. Per il raggiungimento di questo importante obiettivo ringrazio il presidente Alberto Macelloni e il ds Claudio Nacci che mi hanno voluto nel loro progetto che avevano in mente e che io ho condiviso. Mi hanno sostenuto in questo mio ritorno alla guida tecnica della squadra, dopo che l’avevo già allenata per 5 anni nei campionati di Promozione". Prossimo appuntamento al Pagni contro il Lajatico.

Pietro Mattonai