Le ragazze del basket della King Primato regionale e finale italiana

Quattro studentesse della scuo

la Secondaria Martin Luther King di Calcinaia si sono classificate prime in Toscana ai campionati sportivi studenteschi di basket femminile al Palavinci di Montecatini. Martina Pasqualetti, Olga Salvadori, Carlotta Cavallini e Elena Ruberti, 13 e 12 anni, sostenute dai professori Nicoletta Murgiano e Matteo Baragatti, dopo aver vinto il campionato provinciale, si sono imposte anche a livello regionale, dopo aver battuto sette squadre, qualificandosi alle finali nazionali che si svolgeranno a Teramo a fine maggio e dove rappresenteranno la Toscana. "Grazie anche al supporto di Sport e Salute – il commento della dirigente scolastica Elisabette Iaccarino – I risultati raggiunti ci permettono di evidenziare quanto lo sport possa diventare per i ragazzi un importante veicolo per un sano sviluppo. Complimenti ai docenti. E complimenti alle giovani atlete che con fair play e determinazione hanno raggiunto questo bel traguardo".