L’assalto dei Lupi va a vuoto Gara 1 è del Vibo Valentia Rivincita domenica al PalaParenti

VIBO VALENTIA

3

KEMAS LAMIPEL S. CROCE

0

VIBO VALENTIA: Mijailovic 11, Candellaro 8, Cavaccini, Orduna 7, Carta N.E., Tondo 6, Piazza N.E., Balestra N.E., Tallone N.E., Terpin 7, Lucconi N.E., Belluomo N.E., Fedrizzi N.E., Buchegger 18. All. Cezar Douglas.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Gabriellini N.E., Coscione 1, Favaro N.E., Motzo 18, Caproni N.E., Colli 7, Maiocchi, Vigil Gonzalez 7, Compagnoni 6, Arguelles N.E., Hanzic 7, Loreti, Morgese, Giovannetti N.E.. All. Bulleri.

Arbitri: Nava Stefano e Colucci Marco.

Note: successione set: 25-20, 25-22, 25-22. Battute sbagliate Vibo Valentia: 15; Aces: 7; Muri: 6. Battute sbagliate Santa Croce: 16; Aces: 7; Muri: 3.

VIBO VALENTIA - La Kemas Lamipel Santa Croce cade per 3-0, davanti a più di novecento spettatori paganti, contro i calabresi di Vibo Valentia. Nella prima gara della lotteria valida per le semifinali playoff, a spuntarla è il team guidato dal brasiliano Cezar Douglas. Nel primo parziale a cominciare decisa è la squadra locale, sospinta dal pubblico giallorosso accorso al PalaMaiata. Dopo l’8-6 locale, la Kemas Lamipel non si arrende e rimane attaccata ai padroni di casa. Nel finale però i calabresi fanno la voce grossa con un break sul 21-18, chiudendo 25-20. Nel secondo set Vibo Valentia inizia subito con il piglio giusto, rispondono però i biancorossi che non rendono scontato il match. Parziale combattuto punto dopo punto con i calabresi che si portano sul 16-15 con un super Buchegger, non sono da meno i santacrocesi con Motzo, che mette a terra 7 punti. Rush finale a favore dei giallorossi che arrivano a venticinque, lasciando a ventidue gli ospiti. Nel set finale gli uomini di Bulleri cercano di bloccare le offensive locali, i vibonesi però restano avanti per tutto il set vincendo 25-22. Tutto rimandato a Gara 2 che si disputerà domenica al PalaParenti di Santa Croce, alle ore 18.