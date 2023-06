L’Arno rinuncia alla seria A3 Troppo onerosa per il club

L’Arno di Castelfranco rinuncia alla Serie A3. Il club biancoverde, a malincuore e, con grande rammarico, non si iscriverà alla terza serie nazionale. Nella prossima stagione parteciperà ancora alla B. Il presidente Andrea Volterrani, suo nipote Davide (direttore sportivo) ed i loro collaboratori, hanno deciso nei giorni scorsi, di non iscriversi alla A3.

Questa era stata conquistata, con grande merito, dopo il secondo posto in campionato ed il dominio nei play off promozione, eliminando quattro compagini: Cornedo Vicentino, Molfetta, Turi e Massanzago (Padova). Troppo onerosa la A3, troppe le richieste da parte della Lega Volley a cui era quasi impossibile adempiere, esiguo il numero dei dirigenti e dei collaboratori al fianco della famiglia Volterrani, ragion per cui l’Arno è stato costretto a fare, con dispiacere, un passo indietro. Un vero peccato, perché Da Prato e compagni avrebbero meritato di cimentarsi in A3. L’Arno non è stata, in Italia, la sola squadra a dire di no alla A3. La pallavolo, checche se ne dica, resta – eccetto la Superlega – uno sport povero, dove le forze sono relative, mentre le richieste e le esigenze da parte della Lega si fanno sempre più onerose a cominciare dalla capienza degli impianti da gioco. Da anni vengono privilegiate le grandi città. Per le altre, sembra una lotta contro i mulini a vento.

Marco Lepri