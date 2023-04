L’Arno è nei playoff Lupi tagliati fuori

La terz’ultima giornata di ritorno è stata quella dei primi verdetti in Serie B. Per quelli definitivi serviranno ancora due turni ma intanto ci sono già i nomi delle due squadre che parteciperanno ai playoff promozione. Si tratta della capolista Civita Castellana (62 punti) e dell’Arno (61) le quali hanno creato un solco con i Lupi (53), terzi in classifica, ai quali la matematica non dà più alcuna possibilità di partecipare agli spareggi di fine campionato. Il torneo dei giovani biancorossi è stato comunque positivo, con il primo posto mantenuto per buona parte del loro cammino. Poi, a lungo andare, sono venute fuori le squadre più organizzate.

Domenica scorsa l’Arno di Mattioli (nella foto) ha vinto per 3-1 a Grosseto, sul campo dell’Invicta, prendendosi altri tre punti, continuando a turbare il compito dei viterbesi del Civita Castellana, a loro volta vittoriosi a Orte. I laziali conservano un punto di vantaggio sui castelfranchesi. Questi sono stati impegnati a fondo dai maremmani, soprattutto nei primi tre parziali. Un Arno da combattimento l’ha comunque spuntata ed ora affronterà le ultime due partite al massimo per tentare il colpaccio finale a danno dei civitonici del lago di Bolsena. Saranno i Lupi, all’ultima giornata, al PalaParenti a cercare la vittoria di prestigio nel derby di ritorno. I biancorossi di Pagliai hanno faticato oltre il lecito per superare per 3-2 il fanalino di coda Sir Safety Perugia che ha così aggiunto un punticino alla sua scadente classifica toccando quota 4. A Pontedera hanno steccato ancora i biancocelesti del Gruppo Lupi, superati per 3-0 al PalaMatteoli dai modenesi della Villadoro. Sconfitta secca e senza attenuanti per i pontederesi.

Marco Lepri