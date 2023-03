L’Arno Castelfranco mette la freccia: adesso sono a +3 sui "Lupi"

L’Arno di Castelfranco aumenta il suo vantaggio in chiave playoff sui "Lupi", portando a più tre il vantaggio sui santacrocesi. In vetta al girone F della Serie B conducono i viterbesi del Civita Castellana ((52), inseguiti dall’Arno (49) e, in terza posizione dai "Lupi" (46). I castelfranchesi hanno vinto per 3-0 in casa di un Tomei in lotta per non retrocedere, mentre i biancorossi hanno colto due punti al PalaPanini di Modena contro la seconda squadra del club emiliano, noto a livello internazionale. I conciari si sono imposti per 3-2, disputando una gara non all’altezza delle loro possibilità. "In effetti – ha detto il centrale Compagnoni – non abbiamo giocato bene contro la giovane formazione modenese". Questa conduceva infatti per 2-1 ma i biancorossi hanno avuto una buona reazione, imponendosi per 17-25 nel quarto set e per 9-15 al tie-break. Al PalaBastia livornese, i biancoverdi di Mattioli hanno sofferto soltanto nel terzo set (23-25), facendo molto meglio nelle prime due frazioni: 18-25 e 17-25.

M.L.