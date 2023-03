L’Arno accelera e stacca i Lupi Pontedera ko

Nel campionato di Serie B l’Arno di Castelfranco porta a più quattro il distacco dai Lupi santacrocesi. A Pontedera, un Gruppo Lupi discontinuo, si arrende al Grosseto. Questi i temi dell’ultima giornata nella quarta serie nazionale. L’Arno ha penato nei primi due set in casa col Prato (1-1), trovando poi la strada giusta per imporsi per 3-1 tenendosi stretto il secondo posto. I Lupi, a loro volta, hanno vinto a Modena (difficile impegno) con la Villadoro, vincendo per 3-2. I conciari hanno fatto bene nei primi due set, subendo poi il ritorno degli emiliani. Al quinto set Arguelles ha tenuto su una compagine che dava qualche cenno di resa. Sempre decisivo l’apporto dell’opposto di Pagliai, visionato in allenamento, da Julio Velasco al PalaParenti, insieme al libero Loreti. I Lupi hanno conquistato due punti. A Pontedera il Gruppo Lupi ha ceduto al quinto set al Grosseto per 11-15 al termine di una gara in cui i quattro set precedenti sono tutti terminati col punteggio di 25-21 per l’una o l’altra squadra.

M.L.