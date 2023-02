L’Ambra vola "Raccolti i buoni frutti"

Netta vittoria per 3-0 delle pontederesi dell’Ambra Cavallini contro la Teodora Ravenna. Il successo del PalaMatteoli è stato schiacciante ed ora la classifica vede le biancoblu a quota 43, a braccetto con le rivali bolognesi del Fatro Ozzano. Le padrone di casa, sul parquet amico e dinanzi ai loro tifosi, hanno imposto il ritmo di gioco, facendo la gara, senza troppi intoppi fino alla fine. Poco spazio quindi per le romagnole della storica Olimpia. Questa la successione dei set: 25-17; 25-11; 25-21. Ecco i punti messi a segno: Chericoni 8, Lari 3, Andreotti 5, Donati 11, Roni 14, Meini 2, Simoncini 7, Casarosa e La Rocca liberi. Non sono state impiegate Bernardeschi e Talini. "La sudatissima vittoria di Castenaso ci è servita – ha detto coach Puccini – introducendoci bene al match con la Teodora Ravenna. La squadra si è allenata bene e si sono visti i frutti. Le ragazze sono state serene, giocando con costrutto". Sabato prossimo l’Ambra Cavallini sarà impegnata nelle Marche sul campo del Monte Urano.

M.L.