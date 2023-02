L’Ambra ritrova il sorriso a Castenaso

Torna al successo l’Ambra Cavallini in B2. Dopo tre sconfitte consecutive (due in Coppa Italia ed una in campionato), le pontederesi hanno colto di nuovo i tre punti, vincendo per 3-0 a Castenaso, nel bolognese. La sconfitta in campionato con Prato non ha abbattuto la formazione di coach Puccini, pronta a recuperare il ritmo del girone di andata. Il secondo turno è coinciso con una vittoria al termine di tre set, tutt’altro che semplici. Donati e compagne hanno battuto un avversario che ha dato loro filo da torcere. Le bolognesi hanno contato sul campo di casa ed il relativo tifo, rendendo la vita dura alle pontederesi, impostesi con i seguenti parziali: 26-24, 25-23, 25-23. Le biancoblu sono un gruppo coeso e motivato, appaiato in vetta, a quota 40 punti, con le forti bolognesi del Fatro Ozzano. Queste si sono rivelate fin dall’inizio come le principali avversarie. Ecco i punti delle Ambra’s a Castenaso: Chericoni 6, Andreotti 9, Talini 2, Donati 15, Roni 14, Simoncini 6, Casarosa libero. Non entrate: Bernardeschi, Lari, Pagliazzo, Sgherri, La Rocca e Gabrielli.

Marco Lepri