L’Ambra a Napoli, inizia l’avventura spareggi

L’Ambra Cavallini ha chiuso la stagione regolare in Serie B2 vincendo per 3-0 sulle ascolane del Pagliare di San Benedetto del Tronto. Il fanalino di coda del campionato è stato regolato dalla squadra di Alessandro Puccini. Le pontederesi hanno chiuso al secondo posto con 68 punti, distanziate di quattro lunghezze dalla capolista Fatro Ozzano. Questi i punteggi rilevati in occasione della gara col Pagliare: Chericoni 6, Lari 10, Bernardeschi 2, Andreotti 6, Donati 10, Roni 4, Meini 4, Simoncini 7, Sgherri 2, Casarosa e La Rocca liberi. Non utilizzate Pagliazzo e Mazziotta. Ora inizieranno i playoff promozione e, la prima avversaria, sarà napoletana. "Il torneo appena concluso – ha detto coach Puccini - è stato molto intenso, a tratti pesante, sia per la qualità delle avversarie che per le lunghe trasferte. Un torneo tosto, che abbiamo onorato fino alla fine, perdendo tre sole partite, arrivando al secondo posto. Questo lascia un po’ di amaro in bocca; forse militando in altri gironi, avremmo avuto un risultato diverso, però siamo ugualmente soddisfatti. I playoff sono un campionato a parte. Conteranno tanto testa e fisico, ancor più di quanto è stato finora. Stiamo lavorando per la trasferta di Napoli, per la prima gara di questa nuova fase. Partiremo venerdì sera e, sabato pomeriggio, affronteremo la gara. Saranno partite impegnative e a Napoli, a giudicare dai video, troveremo un ambiente caldo con i tifosi che si faranno sentire. Sarà subito un bel test".

Marco Lepri