"La serie C inizi a investire sugli impianti"

La vittoria sul Montevarchi non ha cancellato, ma in parte almeno lenito, il dolore per la bruciante sconfitta di Chiavari. Sulla quale hanno inciso due sviste arbitrali clamorose – il pallone di Martinelli che aveva superato la linea di porta e il "mani" in area di un difensore ligure su cross di Peli – che hanno portato a domandarsi quanto sia lontana la possibilità di far affidamento sulla tecnologia anche in Serie C. Argomento a cui per il Pontedera, che sabato fa visita alla Fermana, ha potuto dare una risposta Andrea Bargagna, che oltre ad essere il direttore organizzativo del club rappresenta lo stesso alle riunioni di Lega. "Purtroppo – ha motivato – siamo molto lontani dall’introduzione sia del Var che del Glt (Goal line technology) e il primo problema sono le strutture. Noi facciamo fatica nei 60 campi della Serie C anche ad avere la possibilità di iniziare a creare un format unico, con un numero ics di metri di led uguale per tutti o un cerimoniale di apertura e chiusura uguale per tutte le partite, cose che renderebbero appetibili i nostri stadi per le televisioni e per gli sponsor. Questo comporta notevoli problematiche perché non tutti i nostri impianti supportano quella che è l’esigenza che richiede ad esempio un impianto a luci led, che ha la sua linea dedicata".

"Un altro problema quando si guarda ai progetti futuri – riprende Andrea Bargagna – è che il concetto di riforma deve partire dal cambio di mentalità di presidenti e aziende. E anche qui, purtroppo, siamo lontani, perché ciò comporta scelte anche antipatiche. Prendiamo ad esempio i diritti televisivi. Oggi i costi di produzione della Serie C sono importanti, mentre i ricavi onestamente sono risibili. Quindi dobbiamo avere il coraggio di fare scelte che possono valorizzare il nostro prodotto. Ad esempio non mandando in onda partite tra squadre che hanno un appeal non così elevato. Come poteva essere magari un Pontedera-Montevarchi, gara che se non viene trasmessa in tv valorizza la presenza del pubblico locale e abbassa i costi di produzione. In questo modo si risparmierebbero tante partite, si ridurrebbero i costi e si avrebbe un prodotto globalmente più appetibile e interessante".

"Capisco – conclude Bargagna - che i presidenti facciano fatica ad accettare questo, ma è il momento di investire sui propri impianti per attirare sponsor. Perché se vogliamo pensare che il nostro sia davvero un campionato professionistico, non si può fare a meno di contare sulla tecnologia già esistente. Altrimenti, ahimè, ci sarà sempre un campionato falsato da una svista o un errore tecnico".

Stefano Lemmi