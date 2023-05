La Nazione regala il poster del Pontedera Sorpresa granata in occasione dei playoff

Finalmente. A quindici giorni dalla fine del campionato il Pontedera (era domenica 23 aprile quando la squadra di Canzi chiuse la regular season pareggiando in casa 1-1 col Gubbio) ha conosciuto ufficialmente l’identità della squadra da affrontare dopodomani nella gara del primo turno dei play off del girone. Sarà il Rimini, nome a cui effettivamente si pensava come ipotesi più probabile visti gli scenari che si erano aperti, per una sfida casalinga secca, da dentro o fuori riguardo al passaggio del turno, che anche il nostro giornale ha voluto celebrare: giovedì 11 maggio insieme a La Nazione i nostri lettori troveranno infatti in omaggio un poster che ricorda questo evento dalla portata storica per il calcio pontederese. Nel pomeriggio di ieri in sostanza si è verificato quanto già si supponeva, ossia che il tribunale federale nazionale ha inflitto al Siena 4 punti di penalizzazione in classifica – la società era stata deferita per responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia economica e gestionale - da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro. In questo modo la squadra di Pagliuca (che, a quanto si vocifera, rischierebbe addirittura di non iscriversi al prossimo campionato) scende dal nono all’undicesimo posto a quota 46 punti. Nono, e quindi avversario del Pontedera (che è arrivato sesto) diventa così il Rimini (che era decimo) e decima la Recanatese, che invece era fuori dai play off (era undicesima) e che dopodomani andrà a Gubbio. Con la definizione degli accoppiamenti, sono stati definiti anche gli orari d’inizio delle gare, e, come avevamo già ipotizzato nei giorni scorsi, la sfida del Mannucci comincerà alle 20,45. La società granata ha potuto così definire tutti gli aspetti organizzativi e ha disposto che da oggi è possibile acquistare i biglietti per la gara di giovedì presso questi punti vendita e con questi orari: in sede (presso lo stadio) oggi e domani dalle 11 alle 19, e giovedì dalle 11 fino all’inizio della partita. All’edicola Calcio Point (zona stazione), oggi, domani e giovedì dalle 6 alle 13 e dalle 14 alle 19,30 e al Bar Baldini (zona stadio) oggi e domani dalle 18 alle 21. Questi invece i prezzi dei biglietti (per tutti i play off non sono validi gli abbonamenti): tribuna centrale 30 euro, tribuna laterale intero 19, ridotto 14, rettilineo di tribuna intero 14, ridotto 11, gradinata nord intero 12, ridotto 10. Al tagliando sarà applicato un costo di prevendita di 1,50, mentre le riduzioni riguardano donne, over 65 e ragazzi dai 14 ai 17 compresi. Infine, per i tesserati del settore giovanile della società granata il costo del biglietto (rettilineo di gradinata) sarà di 1,50 euro, oltre a 1,50 per diritto di prevendita. Stefano Lemmi