La Juve vuol crescere, ecco i rinforzi

La Juve Pontedera si prepara alla nuova stagione per il campionato di serie C silver e lo fa con grande determinazione assestendo due colpi nel mercato: l’arrivo nello staff tecnico di Massimo Poli e il giocatore Raffaelel Fiori. Partiamo dallo staff tecnico dove Poli rappresenta "un gran colpo messo a segno dal diesse Andrea Pierini – dice la società pontederese – che si è assicurato un coach di provata esperienza a livello nazionale. Sessantenne, originario di Latina ha allenato per molti anni nel Lazio ricoprendo incarichi importanti sia a livello di settore giovanile (lo ricordiamo come responsabile della Virtus Aprilia) che a livello Senior maschile e femminile. Nelle ultime stagioni si era trasferito in Sardegna dove si è diviso tra giovanili e senior prima a Nuoro, poi a Oristano e l’ultima stagione Sennori dove ha contribuito ad una nuova esaltante stagione culminata con la vittoria nel campionato di Serie D. Mentre per quanto riguarda la rosa dei giocatori, spicca l’arrivo del livornese Fiore.

E’ il primo rinforzo della prima squadra Bnv: classe 2001, reduce da una buona ultima stagione nel campionato C Silver con ben 280 punti totali messi a referto come bottino personale in tutta l’annata sportiva nell’Us Livorno.

Senz’ombra di dubbio un tassello molto importante nello scacchiere di coach Parcesepe. "Mi è piaciuto fin da subito il progetto che prevede l’inclusione di giovani cestisti ma comunque sempre con l’obiettivo di allestire una squadra competitiva. Mi farò trovare sempre pronto a qualsiasi sacrificio sempre per l’unica vera finalità, il bene della squadra". Ha detto Fiore.