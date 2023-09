La Geotermica travolta dal Cecina, addio Coppa

GEOTERMICA

1

SPORTING CECINA

3

GEOTERMICA: Bettarini, Bani, Landi, Pashja (32’ st Fornaciari), Cacciò (9’st Pruneti21’ st Puccini), Spagnoli, Zoncu (9’ st Dussol), Mecacci, Pellegrini, Romeo (24’ st Burini), Scottu. All.Ballerini.

SPORTING CECINA: Barbanera, Fiorentini (35’ st Rovini), Milano, Giannini, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne(25’ st Bardini), Incorvaia (35’ st Fiorini), Pallecchi (16’ st El Falahi), Ghilli (13’ st Skerma). All.Tarquini.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Marcatori: 16’pt Diagnè, 29’ pt Bani, 37’ pt Pallecchi, 51’st El Falahi.

Larderello – La Geotermica esce dalla Coppa sconfitta in casa dallo Sporting Cecina. Il pareggio dell’andata aveva lasciato buone speranze alla compagine boracifera, ieri però, dopo quanto visto in campo, occorre dire che la squadra di mister Ballerini deve ancora trovare i giusti tempi e la condizione fisica ottimale. La partita l’ha fatta lo Sporting Cecina che, con tanti giovani in campo, ha dimostrato di essere più avanti con la preparazione. La Geotermica oggi ha fatto vedere di esserci solo dopo aver subito il primo gol. La cronaca vede subito gli ospiti portarsi in vantaggio, al 16’, con Diagnè che spizza la palla in rete a seguito di un angolo. La reazione della Geotermica non si fa attendere: al 29’ va alla conclusione, respinta dal portiere, ma Bani è rapido e ribatte in rete. Prima della fine del tempo i tirrenici raddoppiano, al 37’, con una bella conclusione dal limite di Pallecchi. Nella ripresa l’attesa risposta della Geotermica non arriva. Ci si mette anche la sfortuna perché dopo pochi minuti il neo entrato Pruneti si infortuna e viene sostituito. Lo Sporting Cecina fa la sua partita riuscendo a triplicare, al 51’, con El Falahi, in posizione sospetta di fuorigioco non fischiato.

Pietro Mattonai