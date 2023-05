La Geotermica promossa in Eccellenza

GEOTERMICA

2

LANCIOTTO CAMPI

0

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Penco, Pashja (25’ st Zoncu), Caccio’, Spagnoli, Landi N., Rispoli (36’ st Mencari), Pellegrini (45’ st Fondelli), Romeo, Zanatta (16’ st Burini). All.Ballerini.

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Mazzanti, Bambi, Andreucci (1’ st Mandato), Di Giusto, Esposito, Ascolese (1’ st Fathou), Verdi, Failli (10’ st Cecchi), Delli Navelli (22’ st Afelba), Algerino (10’ st Bini). All.Selvaggio.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Marcatori: al 5’pt Pellegrini, 9’pt Rispoli Note: espulso al 15’st Bambi.

Castelfranco – Traguardo storico ma soprattutto meritatamente raggiunto dalla compagine di Larderello che con un avvio fulminante vince la sfida per la promozione nel campionato di Eccellenza. "Quasi non riesco ancora a crederci – dice il mister Ballerini a fine partita – mi sembra inverosimile. Abbiamo messo la ciliegina sulla torta a coronamento di una stagione fantastica in cui abbiamo rappresentato la vera sorpresa del campionato. Per tanti ragazzi della mia squadra è un obiettivo incredibile. Grazie al club e ai ragazzi".

Pietro Mattonai