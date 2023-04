La Geotermica affronta la Larcianese

Una domenica da vivere per la Geotermica che, sul campo neutro di San Giuliano, affronterà la Larcianese. Contemporaneamente a San Giovanni Valdarno il Lanciotto Campi se la vedrà con il Sansovino. Tutto in attesa delle finali che si disputeranno il 7 maggio. Il percorso in campionato della Geotermica è stato sorprendente come sottolinea l’allenatore Claudio Ballerini: "Andiamo ad affrontare la Larcianese, squadra forte ed attrezzata con quella fame che ci ha caratterizzato in queste due ultime stagioni. Siamo consapevoli che stiamo lottando per un obiettivo che non ci eravamo posti ma devo dire che il mix di giocatori vecchi e le quote giovani è ben riuscito grazie alla ottima collaborazione dei primi che hanno fatto da chiocce ai giovani. Questo devo riconoscere che è stata la migliore qualità che ci ha caratterizzato. Inoltre nel portare avanti il nostro percorso la società non ci ha fatto mancare niente. Anche in questo momento la società non ci sta mettendo pressione, sta toccando il cielo con un dito, per cui scenderemo in campo con la solita tanta voglia di divertirci". Inizio alle ore 16.

Pietro Mattonai