La Fgl-Zuma fa fuori anche il temibile Cesena

Doveva essere il big match del girone di andata tra le due favorite del campionato e invece si è vista una sola regina: la Fgl-Zuma Castelfranco che in appena 3 set liquida l’Angelini Cesena ammutolita dal gioco delle toscane. Il team di Bracci è impeccabile, attento, lucido e non lascia spazio di manovra alla rivale. La Fgl-Zuma diventa quindi capolista in solitaria con 25 punti e stacca Cesena di ben 3 lunghezze. Considerando che la rivale deve ancora osservare il turno di riposo il divario con il vertice potrebbe allungarsi fino a 6 punti entro la fine del girone di ritorno. Per le castelfranchesi una grande occasione per prendere il largo.

La gara è a senso unico con la corazzata biancoceleste sempre al comando, sempre avanti e poco riesce Cesena che non supera la soglia dei 20 punti: 25-18, 25-17,25-19. Un nono successo consecutivo corale: "mattatrici" della partita la centrale Colzi e la schiacciatrice Renieri entrambe con 14 punti. A seguire le compagne Vecerina (12), Zuccarelli (7), Fava 4, e Ferraro 3 con ottimo gioco nelle retrovie del libero Tesi. "Era una partita che sentivamo molto e che abbiamo gestito al meglio - dice la palleggiatrice Ferraro, autrice di una prestazione personale perfetta e che ha ricevuto il premio Mvp dalle mani dello sponsor Andrea Dolfi. Si chiude così il tour de force della Fgl-Zuma che aveva 3 turni contro rivali di alta classifica, tutte brillantemente superate perdendo un solo set.

Stefania Ramerini