La Fgl-Zuma difende il primato

La FGL-Zuma (B1) gioca oggi pomeriggio (ore 17) a Genova per difendere il primato. Castelfranchesi reduci da dieci vittorie consecutive ma incalzate a due soli punti da Parella Torino ed a quattro da Volpiano. Serve molta attenzione e non è il caso di concedersi distrazioni contro le liguri, none in classifica che, all’andata, tennero sul chi vive Muzi e compagne. Genova sta attraversando un periodo favorevole. Così coach Menicucci: "Siamo ai playoff ed oggi affrontiamo l’ultima trasferta di campionato. Genova è salva da due turni e ci darà filo da torcere, giocando libera e senza particolari pressioni. Dovremo porre la massima attenzione. Infatti, vogliamo mantenere il primato, conseguendo una vittoria piena. Loro sono giovani e fisiche: dovremo lottare molto. Andiamo fiduciosi, sapendo di disporre della prospettiva di presentarci ai playoff nella posizione più vantaggiosa possibile". Per il campionato di B2 l’Ambra Cavallini di Pontedera ospita oggi (18,30) al Pala Zoli il Riccione terzo in classifica.

M.L.