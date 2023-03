La Fgl-Zuma bene in trasferta e blinda la vetta

La FGL-Zuma si impone per 3-0 in trasferta a Figline Valdarno, restando in vetta al girone A di Serie B1, a pari merito con le torinesi del Parella, a quota 46. Domenica prossima al PalaBagagli è in programma lo scontro diretto, un confronto al vertice che elettrizza l’ambiente castelfranchese, apparso giustamente su di giri, per il buon momento attraversato dalla squadra di Menicucci e Ficini. Le biancoblu si sono imposte con netti punteggi: 12-25; 17-25 e 16-25. Padrone di casa grintose e supportate da un tifo caldo. La FGL-Zuma si è però rivelata in stato di grazia, giocando concentrata, tenendo a bada le valdarnesi. Una FGL-Zuma reduce da una serie di sonanti vittorie, vuole ora restare in alto per partecipare ai playoff di fine stagione. Compito per niente facile e scontato, anche se pericolose avversarie come Volpiano, Garlasco e Biella stanno rallentando. A Figline Valdarno le castelfranchesi hanno espresso tutto il loro potenziale di gruppo, regalando un’altra soddisfazione al club ed ai tifosi.

M.L.