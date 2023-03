La Cuoiopelli rimonta e vince a Montespertoli

MONTESPERTOLI

2

CUOIOPELLI

3

MONTESPERTOLI: Pinochi, Fiaschi, Liberati (70’ Mina), Trapassi, Conti, Turini (81’ Raba), Sinteregan (46’ Mosti Falconi), Veraldi, Del Pela, Maltomini, Marchi (75’ Tavanti); a disposizione Cicali, Marconcini, Ciardini, Checcucci, Cenni. Allenatore Gianluigi Sarti.

CUOIOPELLI: Pulidori, Berti (84’ Faye Serigne), Guerrucci, Lucaccini, Rudi, Viligiardi (92’ Baroncini), Passerotti, Borselli, Andolfi, Tapparello (82’ Cavallini), Bracci (80’ Benericetti); a disposizione Rossi, Cinelli, Bagnoli, Mariani, Friuli. Allenatore Davide Marselli.

Arbitro: Matteo Bruni di Siena (assistenti Gelli di Prato e Ferro di Siena).

Marcatori: 2’ Del Pela (rig.), 36’ Lucaccini, 43’ Guerrucci, 69’ Tapparello.

Montespertoli - La sfida nella sfida – quella tra i capocannonieri del girone A di Eccellenza Del Pela e Tapparello – è finita in parità. La partita l’ha vinta la Cuoiopelli che continua spedita la marcia delle vittorie ripresa contro il Tuttocuoio dopo i tre stop consecutivi contro Cenaia, Fratres Perignano e River Pieve. Una vittoria in rimonta quella dei conciari di Davide Marselli, andati sotto dopo appena due minuti su rigore trasformato da Del Pela.

Come all’andata il Montespertoli ha sorpreso la Cuoiopelli. Al Masini Del Pela colpì i biancorossi a inizio ripresa – precisamente al 7’ e al 13’ – ieri il goleador montespertolese l’ha messa dentro quando l’orologio della gara non aveva ancora completato il secondo giro. Poi, però, la Cuoiopelli ha iniziato a macinare gioco come sa fare e poco dopo la mezz’ora è stato Lucaccini (nella foto) a segnare la rete del pareggio.

Cuoio avanti con Guerrucci e, nella ripresa, tris di Tapperello che pareggia così la sua personale sfida con Del Pela e consente alla sua squadra di terminare in tranquillità la sfida. Al 90’ Tavanti supera Pulidori per il 2-3, ma ormai è troppo tardi per il Montespertoli per provare ad agguantare il pareggio. Ginisce come all’andata: 3-2 per la Cuoiopelli che si porta a sei punti dal Fratres Perignano e consolida il terzo posto in classifica.

Per la Cuoiopelli una giornata da segnare sul calendario, non solo per la vittoria, ma soprattutto per il rientro di Lorenzo Cavallini dopo il gravissimo infortunio al ginocchio (rottura del crociato) di inizio campionato. Il numero dieci biancorosso è tornato dopo oltre sei mesi ad assaporare il gusto della partita e del campo dopo un lunghissimo periodo di sacrifici e allenamenti tra riabilitazione e ritorno alla condizione per poter disputare, se non una partita, almeno uno spezzone. E’ entrato per dieci minuti più il recupero al posto di Tapparello. Si è mosso bene e con discreta sicurezza. Un valore aggiunto per il finale di stagione della Cuoiopelli.