La Cuoiopelli a... quattro passi dalla serie D Marselli: "Ci crediamo in questo traguardo"

Il giorno dopo per Davide Marsellio è... una camminata in riva al mare. L’allenatore della Cuoiopelli – che ha conquistato l’accesso alla fase nazionale dei play off per la promozione in serie D vincendo contro il Fratres Perignano sul campo neutro di pontedera – ci risponde mentre cammina per finire di smaltire la tensione accumulata nei quasi 130 minuti (contando i recuperi) contro Perignano. Tensione amplificata dal fatto che ha visto la partita dalla tribuna per le due giornate di squalifica rimediate dopo la semifinale contro il River Pieve ("ma Roberto Falivena è bravo e mi sostituirà bene anche nella prossima gara come ha fatto domenica", le sue parole di elogio per il vice).

Marselli, come al solito, analizza la partita in maniera asettica, quasi da cronista navigato. "Abbiamo avuto un pizzico di fortuna – esordisce – perché quando prendi gol al 90’ e pareggi al 95’ su rigore, giusto, un po’ di fortuna l’hai avuta. Detto questo, abbiamo sempre tenuto noi in mano il gioco. Al Fratres Perignano bastava il pareggio dopo i supplementari per passare alla fase nazionale, noi dovevamo vincere per forza e così abbiamo fatto il gioco. Nel primo tempo ci sono stati due tiri in porta, uno noi e uno loro. Ma noi abbiamo calciato cinque calci dì’angolo e cinque punizioni laterali, loro solo una. Nel secondo tempo la gara è stata più nervosa, ma comunque sempre gestita da noi. I ragazzi sono stati bravi, tutti e alla fine la vittoria nostra è meritata". La Cuoiopelli tornerà in campo il 28 maggio in casa contro l’Agazzanese, squadra di Agazzano, comune di neanche duemila abitanti della provincia di Piacenza. Ritorno il 4 giugno ad Agazzano. Chi passa gioca la finalissima contro la vincente tra Lazio e Umbria. Quattri passi... per la D.

"I nostri avversari sono un’incognita – dichiara con estrema sincerità Davide Marselli – Non li conosciamo, ma in queste tre settimane avremo modo di studiarli. Ai ragazzi ho dato due giorni di riposo totale. Ci ritroviamo domani per riprendere gli allenamenti e arrivare al meglio al 28 maggio. La prossima settimana cercheremo di fare anche un’amichevole". La Cuoio crede alla promozione in serie D. "Sì, noi ci crediamo e pensiamo di avere tutte le carte in regola per farcela – conclude Davide Marselli – E’ ovvio che ci sono anche gli avversari e che le partite andranno giocate con il massimo impegno come i ragazzi hanno fatto fino a ora". Il 28 non ci saranno Tapparello e Benericetti squalificati e Rudi che è ancora alle prese con un infortunio.

g.n.