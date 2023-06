La Casarosa in festa "Buoni traguardi"

"Una bella serata molto partecipata per festeggiare i traguardi raggiunti". Si è svolta venerdì scorso la festa di fine stagione della sezione volley della Polisportiva Nevilio Casarosa. Nell’area del Centro La Fornace, a Fornacette, sede della Polisportiva, il presidente Alessandro Zocchi ha salutato gli intervenuti: le atlete, i genitori, gli allenatori e i dirigenti, che hanno portato avanti l’attività in questa stagione, la prima completa dopo il travagliato periodo della pandemia. La Polisportiva Casarosa può contare su 120 atlete. "In questi anni difficili, i risultati raggiunti in termini di presenza delle bimbe – ha detto Zocchi – è stato possibile anche grazie al grande lavoro fatto dai dirigenti Franco Paoli e Simone Valeriani". Sul campo è arrivata la salvezza in Seconda divisione vincendo i playout, primeggiando con le altre categorie nei rispettivi campionati. Il presidente ha ringraziato tutti per il lavoro svolto, ha sottolineato l’impegno della società per accrescere e migliorare l’offerta sportiva ed ha presentato il nuovo allenatore e direttore tecnico del settore giovanile, Giuseppe Mataluna, che guiderà anche la Seconda divisione, prima squadra del Volley Casarosa.