Klistan Lawrence, nuovo opposto dei Lupi di Santa Croce, "Sarà un onore giocare qui"

Il ventenne Klistan Lawrence è il nuovo opposto dei Lupi. L’atleta è nato a Cuba ma è in possesso della nazionalità sportiva del Portorico. Proviene dalla Allianz Milano, dove ha militato nella massima serie, come vice dell’opposto titolare Patry. Prospetto dalle incredibili doti fisiche, in grado di segnalarsi nel campionato cadetto, arriva dai college americani, dove è si è messo in luce. Nonostante la giovane età, Lawrence vanta già una buona esperienza internazionale, avendo partecipato con Portorico ai Giochi Panamericani, alla Coppa Panamericana, e, soprattutto, agli ultimi Mondiali. A questo proposito, circolano in rete alcuni filmati, con le sue giocate che hanno già fatto presa, sulla fantasia dei sostenitori più appassionati. Al PalaParenti, il giovane attaccante caraibico, avrà il compito di non far rimpiangere pallavolisti cari alla piazza, come Walla e Motzo, suoi predecessori, ottimi interpreti del ruolo di opposto, quello di Lowrence. Tuttavia Klis, come lo chiamavano a Milano, sembra avere le carte in regola per reggere la pressione. L’attaccante cercherà di emulare i suoi forti predecessori. In Superlega, Lawrence, pur facendo esperienza, non ha trovato continuità, pur totalizzando qualche gettone di presenza. Nella nuova Kemas Lamipel 2023-24 affiancherà i confermati Colli, Coscione e Loreti, oltre ai nuovi Cargioli e Mati. Il sestetto base è quasi pronto. Manca solo uno schiacciatore da affiancare a Colli. "Sono molto contento – ha detto Lawrence – di continuare a Santa Croce la mia esperienza in Italia, dopo una stagione a Milano. Sarà un onore giocare a Santa Croce e darò il meglio per difendere i colori biancorossi, per ottenere grandi risultati".

