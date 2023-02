Kemas Lamipel superstar Battuta in tre set la capolista

Kemas Lamipel

3

Tonno Callipo

0

KEMAS LAMIPEL: Coscione, Motzo 21, Vigil 4, Truocchio 11, Maiocchi 11, Colli 6, Morgese (L), Compagnoni, Hanzic, Arguelles 1, Loreti (L), Giovannetti n.e, Favaro n.e. All: Mastrangelo.

TONNO CALLIPO: Orduna, Lucconi 5, Candellaro 6, Tondo 9, Mijailovic 6, Terpin 9, Cavaccini (L), Fedrizzi 3, Tallone 2, Buchegger n.e, Belluomo n.e, Balestra n.e, Piazza n.e, Carta (L) n.e. All: Cezar Douglas.

Arbitri: Papadopol e Nava.

Successione set: 25-23; 25-20; 25-17. Batt. sbagliate Lupi: 14; Aces: 6; Muri: 11. Batt. sbagliate Tonno Callipo: 13; Aces: 3; Muri: 5. Spettatori: 350.

Santa Croce – Una grande Kemas Lamipel travolge la capolista Tonno Callipo di Vibo Valentia. I giallorossi di Cezar Douglas sono saliti nella zona del Cuoio, reduci dal successo in Coppa Italia di A2. Nelle file giallorosse non ha giocato l’opposto Buchegger, indisponibile. Per lui Lucconi. Gli altri tutti in campo. L’assenza del bomber austriaco è stata importante. Tuttavia, la prestazione dei Lupi si è rivelata eccellente. Un ispiratissimo Coscione, premiato come migliore in campo, ha diretto l’orchestra di Mastrangelo con l’esperienza del campione consumato. Il grande Orduna ne ha preso nota. Mastrangelo si è infine concesso lo show finale "firmando" il punto del 25-17 con cui si è chiuso il terzo parziale e la gara stessa. Il coach ha chiesto un’invasione dell’ex Candellaro, ricevendo l’ok, girandosi poi verso la tribuna alta, per ricevere l’ovazione finale. La Kemas Lamipel è stata superlativa per lunghi tratti con Motzo eccezionale: 6 aces e 21 punti. Truocchio si è avventato come un’aquila sulle "veloci-spinte" di Coscione, Maiocchi ha duellato con Colli dall’inizio alla fine, Vigil ha fatto il …vigile sotto rete. Dietro bene Morgese. Quando è entrato il giovane Arguelles, c’è stata subito gloria per lui, su assist di Loreti. Seratona biancorossa, con una prestazione sopra le righe da parte di tutti. La capolista ha tenuto botta nel primo set (25-23) con Terpin in vista ma, a gioco lungo, l’assenza di Buchegger ha pesato. Lucconi ha provato a sostituirlo. La Tonno Callipo è partita forte, con la carica giusta ma, nello stesso modo, si sono approcciati i conciari al match, reattivi su tutte le palle, fin dall’inizio. Nel secondo set Cezar Douglas ha inserito l’ex Fedrizzi per Terpin e Tallone ha rilevato Mijailovic. L’astuto Motzo ha messo a segno tre aces consecutivi. La seconda frazione si è chiusa sul 25-20 e, la terza, si è aperta con la Curva di casa che ha esposto uno striscione. Qui si ricordava che la tifoseria organizzata santacrocese è al seguito dei Lupi dal 1973. Roba di non poco conto, a cinquant’anni dalla fondazione degli Ultras. Nel terzo set solo 17 punti per i calabresi. Lupi al top. Marco Lepri