Kemas Lamipel superata Tonno Callipo fa il bis e passa

KEMAS LAMIPEL

0

TONNO CALLIPO

3

KEMAS LAMPEL: Coscione 1, Motzo 14, Vigil 6, Compagnoni 2, Hanzic 8, Colli 4, Morgese (L), Arguelles 3, Loreti, Giovannetti, Favaro, Maiocchi n.e, Gabbriellini (L), Caproni n.e. All: Bulleri.

TONNO CALLIPO: Orduna 1, Buchegger 16, Candellaro 3, Tondo 9, Mijailovic 13, Terpin 5, Cavaccini (L), Tallone n.e, Piazza n.e, Fedrizzi n.e, Lucconi n.e, Balestra n.e, Belluomo, n.e, Carta (L) n.e. All: Cezar Douglas.

Arbitri: Grassia e Cavaccini.

SANTA CROCE – La Tonno Callipo di Vibo Valentia replica al PalaParenti la vittoria per 3-0 di mercoledì scorso in Calabria e si qualifica per la finale dei playoff per la promozione in Superlega. La Kemas Lamipel è così eliminata ed esce di scena tra gli applausi della Curva che dimostra ancora una volta tutto il suo sostegno incondizionato verso i colori biancorossi. Cala così il sipario sulla stagione 2022-23. Lupi quarti al termine della stagione regolare ed eliminati dalla favoritissima Tonno Callipo in semifinale dei playoff. I calabresi hanno dominato ancor più che in gara-1 tenendo sotto controllo la gara per tutta la sua durata. I santacrocesi non si sono mai resi pericolosi in nessuno dei tre parziali, tenuti a debita distanza da Buchegger e compagni.

M.L.