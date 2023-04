Kemas Lamipel, ok anche gara 2 Avanti tutta verso la semifinale

TINET PRATA DI PORDENONE

0

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE

3

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 3, De Angelis, Zanet N.E, De Paola 1, Scopelliti 4, Boninfante, Bruno, Gutierrez 1, De Giovanni, Bortolozzo 3, Petras 12, Porro 9, Hirsch 12. All. Boninfante.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Gabriellini N.E, Coscione, Favaro N.E, Motzo 15, Colli 12, Maiocchi N.E, Vigil Gonzalez 9, Compagnoni 1, Arguelles, Hanzic 8, Loreti, Morgese, Giovannetti N.E, Truocchio 6. All. Bulleri.

Arbitri: Clemente Andrea e Giglio Anthony.

Note: successione set: 23-25, 22-25, 16-25. Battute sbagliate Prata di Pordenone: 17; Aces: 3; Muri: 5. Battute sbagliate Santa Croce: 11; Aces: 7; Muri: 6.

PRATA DI PORDENONE - La Kemas Lamipel Santa Croce passa in semifinale playoff, liquidata in due gare Tinet Prata di Pordenone. Dopo il perfetto 3-0 di domenica, si ripete lo stesso risultato, con la squadra guidata da Bulleri che conduce il match. Il primo set è equilibrato, i locali entrano in campo con il progetto di portare la sfida a Gara-3, il set si distende e i Lupi si portano sull’1-0 . Nel secondo parziale i biancorossi tengono a debita distanza i friulani. Nel terzo e ultimo set, dominio totale dei santacrocesi.