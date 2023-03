Kemas Lamipel, occasione persa La spunta il Reggio Emilia

REGGIO EMILIA

3

KEMAS LAMIPEL

1

REGGIO EMILIA: Santambrogio 5, Suraci 28, Caciagli 12, Volpe 7, Perotto 9, Mariano 13, Torchia (L), Diego Cantagalli, Mian, Sperotto 3, Meschiari, Elia n.e, Bucciarelli n.e, Marco Cantagalli (L). All: Fanuli.

KEMAS LAMIPE: Coscione, Motzo 15, Vigil 12, Truocchio 7, Colli 19, Maiocchi 4, Morgese (L), Compagnoni, Hanzic 14, Loreti (L), Arguelles 4, Giovannetti n.e, Favaro n.e, Gabbriellini n.e. All: Mastrangelo.

Arbitri: Serafin e Sabia.

Note; Successione set: 25-21; 35-37; 25-23; 25-17. Battute sbagliate Reggio Emilia: 16; Aces: 5; Muri: 17. Battute sbagliate Lupi: 21; Aces: 5; Muri: 5. Spettatori: 300,

REGGIO EMILIA – I Lupi si buttano via a Reggio Emilia perdendo per 3-1 una partita che, con maggiore accortezza, avrebbero potuto fare anche loro. Nel terzo set, sul punteggio di 1-1, la Kemas Lamipel vinceva per 19-23. Il 2-1 in loro favore era ad un passo. Invece i biancorossi hanno subìto un parziale di 6-0 e la Conad che ha chiuso per 25-23, portandosi a condurre per 2-1. Il quarto set ha visto i santacrocesi demoralizzati e sulle gambe, dopo il contraccolpo subìto. Netto il 25-17 finale per gli emiliani i quali hanno colto tre punti pesanti in chiave salvezza. I santacrocesi scendono al sesto posto e domenica prossima ospiteranno per l’ultima gara della stagione regolare i baresi di Castellana Grotte in casa. Nella prima frazione Reggio Emilia è partita con la giusta aggressività, imponendosi per 25-21. Il secondo set è stato infinito ed ai vantaggi i Lupi hanno prevalso per 35-37. Deludente la prova dei Lupi.

M.L.